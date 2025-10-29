Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kahta 02 Spor: 3 - Kasımpaşa: 1
Stat: Kahta İlçe
Hakemler: Gürcan Hasova, Selim Şenöz, Kadir Akıllı
Kahta 02 Spor: Murat Günal, Yusuf Kaplan, Yusuf Fırat, Erkan Nazlı (Dk. 28 Kaan Dorak), İbrahim Halil Şimşek, Ahmet Tuna Akıl, Eray Erdemir (Dk. 58 Mertcan Çam), Hayri Kıcıkoğlu (Dk. 90+1 Roji Sözeri), Ömer Akar, Faruk Sağlık (Dk. 58 Berkay Ceylan), Abdülkadir Özdemir (Dk. 90+1 Muhammed Şiyar Eroğlu)
Kasımpaşa: Şant Kazancı, Yaman Suakar (Dk. 83 Batuhan İrgin), Berkay Muratoğlu, Ege Ketahte, Eren Umut Şehitoğlu, Furkan Ulupınar (Dk. 66 Mehmed Ali Kırcıoğlu), Bahtiyar Aras Özden, Emirhan Yiğit, Kaan Doğan, Ömer Efe Ecin, Bünyamin Çetinkaya
Goller: Dk. 11 Bahtiyar Aras Özden (Kasımpaşa), Dk. 20 Yusuf Fırat, Dk. 41 Ahmet Tuna Akıl, Dk. 90+3 Berkay Ceylan (Kahta 02 Spor)
Sarı kartlar: Dk. 48 İbrahim Halil Şimşek, Dk. 57 Yusuf Fırat, Dk. 90+2 Muhammed Şiyar Eroğlu (Kahta 02 Spor), Dk. 82 Ömer Efe Ecin (Kasımpaşa)
ADIYAMAN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, evinde Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tur atladı.