Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Bursa Yıldırımspor: 1 - Corendon Alanyaspor : 2 - Alanyaspor kupada tur atladı
Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Emre Doğu, Emrah Türkyılmaz
Bursa Yıldırımspor: Deniz Aydın, Ahmet Kayhan (Dk. 45 Semih Görer), Mehmet Can Gülerer, Burak Büyükkaya, Hakan Öztürk, Muhammet Talha Çat, Ebu Sıddık Çelik (Dk. 76 Mehmet Bağlı), Kemal Aras (Dk. 88 Berat Badak), Ali Mert Işık, Erkan Şentürk, Güneş Güventürk (Dk. 76 Muhammet Emin Bektaş)
Corendon Alanyaspor: Paulo Victor, Hadergjonaj, Fidan Aliti (Dk. 46 Nuno Lima), Bedirhan Özyurt, Viana (Dk. 60 Duarte), Janvier, Enes Keskin (Dk. 80 Makouta), Fatih Aksoy (Dk. 60 Ümit Akdağ), Elia, İbrahim Kaya, Baran Moğultay (Dk. 80 Hwang)
Goller: Dk. 22 Hadergjonaj (penaltı), Dk. 31 Baran Moğultay (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 Güneş Güventürk (Bursa Yıldırımspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Muhammet Talha Çat, Dk. 67 Mehmet Can Gülerer, Dk. 87 Kemal Aras (Bursa Yıldırımspor), Dk. 23. Viana, Dk. 53. Fatih Aksoy, Dk. 72 Janvier (Corendon Alanyaspor)
BURSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Corendon Alanyaspor, Nesine 3. Lig ekibi Bursa Yıldırımspor'u deplasmanda 2-1 yenerek tur atladı.
22. dakikada Baran Moğultay'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Corendon Alanyaspor, Hadergjonaj'ın penaltı golüyle öne geçti: 0-1.
31. dakikada Hadegjonaj'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Baran Moğultay, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
Alanyaspor soyunma odasına 2-0 önde girdi.
48. dakikada Güneş Güventürk, Ali Mert Işık'ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Alanya temsilcisi, üst tura çıktı.