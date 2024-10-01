Futbola geri döndü, Barcelona'nın kalecisi oldu

Barcelona, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan kaleci Ter Stegen yerine geçtiğimiz sezon sonu futbola veda eden Wojciech Szczęsny ile anlaştı.

Katalan ekibinin 34 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transfer süreciyle ilgili SPORT'a konuşan Polonyalı kaleci, şunları söyledi:

“Barcelona'nın tarihine büyük saygı duyuyorum; dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığından sonra onlar için ortaya çıkan zor durumu anlıyorum ve bu seçeneği değerlendirmemenin bana saygısızlık olacağını düşünüyorum.”

Legia Varşova altyapısında yetiştikten sonra genç yaşta Arsenal'in kalesine geçen Szczęsny, bir sezon Roma'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2017'de Juventus'a transfer olmuştu.

Juventus'ta 7 sezon oynayan Szczęsny, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı.