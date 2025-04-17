Futbolcu Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı
Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen ve dün yaşamını yitiren futbolcu Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çin'in Hangcou Kamu Güvenliği Bürosu, Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığını açıkladı
Kariyerini sürdürdüğü Çin'in Hangcou şehrinde bir apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza'nın ölümünde cinayet şüphesi olmadığı bildirildi.
Hangcou Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çin Süper Ligi ekiplerinden Zhejiang FC formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, öğle saatlerinde Yuhang ilçesindeki kiralık apartman dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine apartmana giden polis ekipleri, Boupendza'yı yaralı halde buldu. 28 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polislerin olay yerinde yaptığı incelemeler, tanıklarla görüşmeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini gözden geçirmesi sonucunda Boupendza'nın balkondan kendiliğinden düştüğü anlaşılırken ceza davası açılmayacağı belirtildi.
Zhejiang FC'den yapılan açıklamada, futbolcunun zamansız kaybından duyulan üzüntü dile getirilirken kulübün soruşturma sürecinde otoritelerle tam iş birliği içinde olduğu kaydedildi.
2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Boupendza, kaydettiği 22 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu.