Futbolcu cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun şoförü Mustafa Rece’nin ifadesi ortaya çıktı.

Emekli polis memuru Rece, “Alaattin’in araçtan indiğini gördük. Alaattin araca birkaç adım ilerledikten sonra elini beline doğru attı. Bu esnada arabanın sağ ön yolcu kapısına yanaşıp silahın namlusu aşağı doğru olacak şekilde sürgü kısmıyla cama doğru vurdu. Bu esnada kapıyı aç kapıyı, ‘Siz kimsiniz’ diye seslendi. Bunun üzerine araçtaki şahıs aracın sağ ön kapısını açtı. Açılan kapıdan kimse inmeden Alaattin aracın içine doğru hafif eğilerek, ‘Ne yapıyorsunuz burada’ diye bağırdı. Bu esnada Alaattin’in elindeki silahın namlusu aracın sağ ön yolcu kapısı ile aracın iç tarafı arasında yere doğru bakıyordu. Sağ ön koltukta oturan şahsın Alaattin’e doğru tekmeler attığını gördüm. Silahın bulunduğu ele doğru çok sayıda tekme geldi. Bir anda bir el silah sesi geldi. Ben de bu sırada araya girip engellemeye çalışıyordum. Silah sesi gelince herkes bir anda şoka girdi” ifadelerini kullandı.

Kadayıfçıoğlu’nun kendisine doğru bakarak, “Abi silah patladı” diye bağırdığını beyan eden Rece, “Geç bu tarafa diye seslendim. Bu sırada Alaattin panik halinde sağa sola koşturuyordu. Şeker hastası olduğum için ne yapacağımı şaşırdım, panikledim. Elim ayağım boşaldı. Bu sırada silahın patladığını duyan Aleyna çığlık atarak araçtan inip vitoya bindi. Vito’ya ben yakın olduğum için aracın şoför koltuğuna ben bindim. Binmeden oradaki şahıslara polis çağırın diye bağırdım. O panik ve korkuyla kendim arayamadım” şeklinde konuştu.

Rece, olayın daha fazla büyümemesi için oradan uzaklaştıklarını öne sürdü. Rece, Kadayıfçığlu'nun kendisini amcasına götürmesine istediğini söyleyerek, “O korku ve telaş içinde nasıl gittiğimi hatırlamıyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana gelmişti.

İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istemişti.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitmişti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirilmişti.

Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetmişti.