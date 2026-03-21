Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Rapçi Canbay’dan ilk açıklama

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Kundakçı ile birlikte aynı araçta bulunan, gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir süre önce ayrıldığı rapçi Canbay, olayın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

Kundakçı'nın vurulduğu esnada kendisiyle aynı araçta bulunan rapçi Canbay olayla ilgili ilk kez konuştu.

Gece Muhabiri'ne konuşan rapçi Canbay "Biz dün 22.00 sularında Ümraniye’de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi" diyerek olay anından söz etti.

"GEREKLİ AÇIKLAMALARI EMNİYET, BAŞSAVCILIK YAPACAKTIR"

Eski sevgilisi Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı ve olayla ilgili gerekli açıklamaların Emniyet ile başsavcılık tarafından yapılacağını belirten Canbay, "Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır" diye konuştu.

İDDİA: ''ATEŞ EDEN KİŞİ ÜNLÜ İŞ İNSANININ OĞLU''

Halk TV'de yer alan habere göre, soruşturmada, ateş eden kişinin ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Olay, Ümraniye’de Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Rapçi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istedi.

Bu süreçte, aralarının iyi olduğu belirtilen arkadaşı Futbolcu Kubilay Kundakçı’dan destek istedi. Kundakçı, barıştırmak için aracı olmayı kabul etti.

Kundakçı, Canbay ve yanındaki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu ve Kadayıfçıoğlu'na ait stüdyonun önüne gitti

İş insanı ve eski Diyarbakırspor Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun, araçtan inerek rapçi Canbay’ın bulunduğu otomobile yöneldiği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; Kadayıfçıoğlu, aracın camına vurdu. Canbay araçtan iner inmez de peş peşe ateş açtı.

Saldırıda kurşunların hedefi, Canbay’ın arkadaşı olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı oldu. Kundakçı’nın vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailenin geçmişte de kamuoyuna yansıyan bir olayla anıldığı biliniyor.

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun amcası Veysel Kadayıfçıoğlu, 10 yıl önce Etiler’de bir pastanenin önünde 29 kurşunla öldürülmüştü.