Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası

Dünyanın önde gelen yapım şirketlerinden Warner Bros., gol sevinçlerinde Harry Potter temalı hareketler yapan Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında hukuki süreç başlattı.

Şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede “Harry Potter”, “Hogwarts”, “Gryffindor” gibi ifadelerin Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilli olduğunu hatırlatarak, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında bilinirliği ve önemli bir ticari değeri bulunduğunu belirtti.

Başvuruda yer alan tabloda tescil detaylarına yer verilirken, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara doğrudan gönderme yapıldığı ifade edildi.

MARKA KULLANIMA İLİŞKİN İHLAL İDDİASI

Sabah’ın haberine göre, mahkemeye sunulan evraklarda Aktürkoğlu’nun sosyal medya gönderilerinde Harry Potter serisinin ikonik müziği “Hedwig's Theme”i kullandığı bildirildi.

Gönderilerde ayrıca Harry Potter’a benzer animasyon karakterlerinin, Hogwarts armasının, film atmosferini çağrıştıran sahnelerin ve kostümlerin yer aldığı aktarıldı. Warner Bros., tüm içeriklerin gerekli izinler alınmadan kullanıldığını belirterek bunun hem telif hakkı hem de marka kullanımına ilişkin ihlal oluşturduğunu savundu.

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENMESİ İSTENDİ

Warner Bros., söz konusu unsurların Fikri ve Sınai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde de haksız rekabete yol açtığını ileri sürdü. Şirket, futbolcunun Instagram’daki ilgili Reels videosu ile X platformundaki paylaşımlarının bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

Yapılan incelemede Harry Potter evrenine ait müzik, karakter, logo ve diğer görsel unsurların gerçekten kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesini isteyen şirket, bu işlemin futbolcuya bildirim yapılmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini de dilekçesinde belirtti.