Futbolcu velisini darp iddiasıyla tutuklanan eski milli futbolcu İbrahim Kaş tahliye edildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde geçen ay amatör küme maçında tribünde yaşanan saldırı nedeniyle tutuklanan eski milli futbolcu İbrahim Kaş, bugün görülen duruşmada tahliye edildi.

13 Aralık’ta Kaş Ağullu Futbol Sahası’nda 1923 Kaş Spor Kulübü ile Kaş Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında tribünlerde arbede yaşandı. Kaş Belediyespor’da yardımcı antrenörlük yaptığı belirtilen İbrahim Kaş’ın, 1923 Kaş Spor’da forma giyen bir futbolcunun velisi olan 53 yaşındaki Ogün Özdemir’i darbettiği iddia edildi.

İddialara göre tribünden çıkan Özdemir’i arkadan takip eden Kaş, tekme atarak yere düşmesine neden oldu. Bilincini kaybeden Özdemir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesi’ne, ardından Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖZDEMİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ, KAŞ TUTUKLANDI

Hastanede yapılan kontrollerde Özdemir’in çenesinde kırıklar tespit edildi. Özdemir’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İbrahim Kaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olay günü oğluyla birlikte maça gittiğini anlatan Özdemir, saldırıya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Özdemir, “Gözlerimi açtığımda kendimi ambulansta buldum. Bana anlatılanlara göre, arkadan çok sert bir şekilde yüzüme tekme atılmış. Bayıldığım için hiçbirini hatırlamıyorum” dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin eski bir milli futbolcu olmasına dikkat çeken Özdemir, “Orada çocuklar vardı. Ayrıca bu kişinin resmi bir antrenörlük belgesinin olmadığı, sahada görevli olmadığı ve tribünde bulunduğu söyleniyor. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

DAVA SÜRÜYOR

İbrahim Kaş hakkında ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla iddianame hazırlanarak dava açıldı. Bugün görülen tutukluluğun gözden geçirilmesi duruşmasında Kaş’ın tahliyesine karar verildi. Dava süreci devam ediyor.