Futbolcular, İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerin yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı

Fındıklı Belediyesi futbol takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında tutuklanan isimlere destek olmak için sahaya tutukluların isimlerinin yazılı olduğu formalarla çıktı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı Belediyesi futbol takımının, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklananların isimlerinin yazılı olduğu İBB formalarıyla sahaya çıktığı anları paylaştı.

Çervatoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fındıklı Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasına belediye takımımız, İBB formalarıyla ve esir tutulan arkadaşlarımızın isimleriyle katıldı. Adalet ve özgürlük mücadelemize sokakta, sahada ve her alanda devam edeceğiz. Birlikte kazanacağız.

Bizi tutsak etmek mümkün mü? Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Mahir Polat, Buğra Gökce, Fatih Keleş, Gürkan Akgün ve diğer dostlarımız bedenleri Silivri’de olsa bile fikirleri güçleri ve özgürlüğe aşık ruhları Fındıklı’da sahalarda."