Futbolda ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Ara transferler UEFA listesine yazılabiliyor mu?

Futbol severlerin heyecanla takip ettiği ara transfer dönemi ve Süper Lig sezonunun bitiş tarihi futbol gündeminde büyük ilgi görüyor. Özellikle futbol kulüplerinin kadrolarını güçlendirmek için önemli adımlar attığı ara transfer dönemi, ligdeki rekabeti artırırken, sezonun nasıl şekilleneceğine dair de ipuçları veriyor. Bu makalede, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor" ve "Süper Lig sezonu ne zaman sona erecek" gibi sıkça merak edilen soruların yanıtlarını veriyoruz.

FUTBOLDA ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 yılı ara transfer dönemi, 13 Ocak 2025 tarihinde başladı. Kulüpler, bu dönemde takımlarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Ara transfer dönemi ne zaman sona erecek sorusu merak ediliyor. Ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

AVRUPA'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Avrupa'da ise ara transfer dönemi 3 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Dolayısıyla 3-11 Şubat tarihleri arasında Süper Lig'deki Türk takımları 'fırsat transferleri' yapabilecek.

ARA TRANSFERLER UEFA LİSTESİNE YAZILABİLİR Mİ?

UEFA listesine ara dönemde 3 yeni isim yazılabiliyor. Takımlar UEFA listesine en geç 6 Şubat 2025 gece yarısına kadar yeni transferlerini bildirmek zorunda.