Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre yarın başlayacak olan ara transfer dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek.

Spor
  • 01.01.2026 10:29
  • Giriş: 01.01.2026 10:29
  • Güncelleme: 01.01.2026 10:31
Kaynak: AA
Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor
Fotoğraf: AA

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

BirGün'e Abone Ol