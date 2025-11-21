Futbolda bahis cezası

Haber Merkezi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 638 futbolcu hakkında kararını açıkladı. 3. Lig’de forma giyen ya da sevk tarihi itibarıyla kulüpsüz olan futbolculara 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti verildi. Bu karar, futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yapılan en geniş disiplin süreci olarak kayıtlara geçti.

TFF yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve gereken her adımın atılacağını kaydetti. Yeni sevk dosyalarının gelebileceği belirtilirken, federasyon kaynakları sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise MASAK raporlarının süreci hızlandırdığını belirtti. Gürlek, gerekirse yeni operasyonlar yapılabileceğini söyledi. Savcılığın sürece dair ayrı bir bilgi havuzu oluşturduğunu anlatan Gürlek, "TFF’nin bize bildirdiği ihbarlar bu havuzda yer alıyor. Bunun dışında CİMER ve ihbar hattımıza gelen çok sayıda başvuru var. Tanık beyanları mevcut; ayrıca dinlediğimiz tanıklar da var" ifadelerini kullandı.