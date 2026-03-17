Futbolda bahis davası: Mert Hakan Yandaş hakkında yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun açtığı yasa dışı bahis davasında mahkeme tensip zaptını tamamladı.

Sanıklar Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen hakkında tutukluluk durumları değerlendirildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği, mevcut delil durumu ve dosya kapsamı dikkate alınarak Ersen Dikmen’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mert Hakan Yandaş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamı kararlaştırıldı.

Mert Hakan Yandaş’ın avukatı tarafından yapılan tahliye talebi reddedildi. Davanın ilk duruşması 3 Nisan 2026 saat 10.30’da görülecek.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ''futbolda bahis ve şike'' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.

31 yaşındaki Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında hazırlanan iddianamede ise ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘şike ve teşvik primi’ suçlarından 4’er yıldan 17’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.