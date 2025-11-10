Futbolda bahis operasyonu: 6 hakem, 1 gazeteci ve Eyüpspor Başkanı tutuklandı

Futbolda bahis operasynunda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis iddialarının ardından 7 Kasım Cıma günü soruşturma kapsamında 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ile Kasımpaşaspor'un eski Başkanı Fatih Saraç ile eski sahibi Turgay Ciner ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

Saraç ifadesinin ardından serbest bırakılırken Özkaya ve hakemler bugün adliyeye sevk edildi. Yurt dışında olan Turgay Ciner hakkında, Can Holding soruşturmasında kapsamında da eylül ayında yakalamaya dönük tutuklama kararı çıkartılmıştı.

HAKEMLERİN İSİMLERİ

Gözaltına alınan hakemlerin isimleri şöyle: Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen.

Gözaltındaki 19 ismin Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı.

Futbolda bahis iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı tutuklandı!

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuryiyet Başsavcılığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada hakemler ve Eyüpspor Başkanı hakkında "Müsabaka sonucu etkileme", Gazeteci Umut Eken hakkında ise “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” iddiasıyla tutuklama talep edildiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27/10/2025 tarihinde “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği” şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturma kapsamında 07.11.2025 tarihinde yapılan operasyonda;

Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 sayılı kanunda yer alan “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçu iddiaları bakımından;

Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig’de bulunan 1 futbol takımının başkanı, 1 takımın eski sahibi ile eski dernek başkanı hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçu iddiaları bakımından;

Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu iddiası bakımından, toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmış olup, ele geçen şüphelilerden 19’u İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiştir.

Soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin ifadesi, yukarıda izah edildiği üzere toplam gelir ve giderleri ile bahis oyunlarında değerlendirilen paranın mukayese edilmesi, dijital verilerde ele geçen unsurların bir arada değerlendirilmesi sonucunda tüm hakemlerle birlikte aralarında bir futbol kulübü başkanının da bulunduğu 18 şüpheli 6222 sayılı kanunda yer alan “Müsabaka Sonucunu Etkileme” suçu iddiası bakımından, sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 şüpheli hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu iddiası bakımından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiştir."

8 TUTUKLAMA

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya. Gazeteci Umut Eken ile Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı'nın da aralarında olduğu 8 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Hakemler ve Özkaya "müsabaka sonucunu etkileme", Eken ise "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.