Futbolda bahis operasyonu: Hakemler ve Eyüpspor Başkanı mahkemeye sevk edildi

Futbolda bahis operasynunda gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis iddialarının ardından 7 Kasım Cıma günü soruşturma kapsamında 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ile Kasımpaşaspor'un eski Başkanı Fatih Saraç ile eski sahibi Turgay Ciner ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

Saraç ifadesinin ardından serbest bırakılırken Özkaya ve hakemler bugün adliyeye sevk edildi. Yurt dışında olan Turgay Ciner hakkında, Can Holding soruşturmasında kapsamında da eylül ayında yakalamaya dönük tutuklama kararı çıkartılmıştı.

HAKEMLERİN İSİMLERİ

Gözaltına alınan hakemlerin isimleri şöyle: Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen.

Gözaltındaki 19 ismin Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.