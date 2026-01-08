Futbolda bahis operasyonu: PFDK'den 489 kişi için hak mahrumiyeti kararı

PFDK, bahis oynadığı gerekçesiyle üst klasman gözlemcileri, klasman gözlemcileri, müsabaka temsilcileri ve son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış kişiler dahil 489 kişiye çeşitli sürelerde hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurulun, 14 isim hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği, 6 kişi için ise incelemenin ve idari tedbirin devamına hükmettiği aktarıldı. İki isme ilişkin de idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz devamının kararlaştırıldığı kaydedildi.

PFDK kararında, aralarında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Adana Demirspor, İskenderunspor ve MKE Ankaragücü’nün de bulunduğu kulüplere ve kulüp görevlilerine ise çeşitli gerekçelerle para cezası verildiği belirtildi.

TFF’nin internet sitesinde yayımladığı kararda “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 08.01.2026 tarih ve 42 sayılı toplantısında, FDT’nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen, Üst Klasman Gözlemcileri, Klasman Gözlemcileri, Müsabaka Temsilcileri, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış kişiler, Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemciler hakkındaki almış olduğu kararlar, daha önce idari tedbirli olarak incelemenin devamına kararı verilen 2 futbolcunun tedbir durumunun değerlendirilmesi hakkındaki kararlar ile 05.01.2026 tarihinde Kurulumuza sevk edilen lig müsabaka dosyaları ile ilgili kararlar aşağıda belirtilmiştir” denildi.