Futbolda bahis skandalı: UEFA devreye giriyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemlere yönelik başlattığı bahis operasyonunda UEFA’nın da devreye girmesi bekleniyor. Bahis oynayanlar arasında bulunan FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

NOW Spor’dan Ersin Düzen’in haberine göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından, MHK Başkanı’nın UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi verdiği öğrenildi. Küçük’ün, UEFA’nın atadığı bir karşılaşmada görev alması beklenirken bu görevin kendisinden alındığını UEFA’dan gelen e-posta yoluyla öğrendiği belirtildi.

Küçük, durumu sorguladığında hakkında bahis iddialarının gündeme geldiğini öğrendi. Hakem, yakın çevresine yaptığı açıklamada herhangi bir şekilde bahis oynamadığını, ancak kendi adına açılmış hesap üzerinden Arjantin Ligi maçlarına 20’şer liradan iki adet, toplam 40 TL tutarında bahis oynandığını ifade etti. Küçük’ün ayrıca söz konusu hesaba gönderilen parayı kimin yatırdığını bilmediğini söylediği aktarıldı.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Sürecin uluslararası boyutunun da önem taşıdığı belirtiliyor. Zorbay Küçük’ün bugüne dek çok sayıda UEFA organizasyonunda görev aldığı, bu nedenle hem UEFA hem de FIFA’nın TFF ile yakın temas halinde süreci izlediği öğrenildi. UEFA’nın da önümüzdeki günlerde kendi bünyesinde bir soruşturma başlatmayı planladığı bildiriliyor.