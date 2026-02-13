Futbolda bahis soruşturması devam ediyor: 510 kişi disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen 510 kişiyi disiplin kuruluna sevk etti.

Son 5 yılı kapsayan soruşturma, futbol sektöründe görev yapan sağlık ve destek personelini de kapsıyor.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, yürütülen bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanı olarak görev yapan ve bahis oynadığı belirlenen kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Federasyon, söz konusu kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 13 Şubat 2026 tarihi itibarıyla tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Soruşturmanın son 5 yıllık dönemi kapsadığı belirtilirken, disiplin sürecinin ardından ilgili kişiler hakkında ceza, hak mahrumiyeti veya futboldan men gibi yaptırımlar uygulanabilecek.