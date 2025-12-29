Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 22 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan NEF yönetim kurulu başkanı ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve futbolcuların da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 29 şüphelinden 22’si tutuklama, 3’ü adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DOSYASININ AYRILMASINA KARAR VERİLDİ

Erden Timur'un savcılık ifadesi 17.30 civarı bitti. Timur, ifadesinde "Yasal bahis veya yasadışı bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Herhangi bir şike olayına dahlim veya şahitliğim yoktur” dedi.

Timur'un verdiği ifadeler sonrası tüm dosya incelendiğinde, savcılık dosyanın bahis soruşturmasından ayrılmasına karar verdi.

Erden Timur hakkındaki dosya, Spor Suçları Soruşturma Bürosu'ndan, Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na gönderildi.

Buradaki işlemlerden sonra Timur, 21 şüpheliyle beraber tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

VEYSEL ŞAHİN SORUSUNU YANITLADI

Timur’a savcılık ifadesinde yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin’e 2014-2015 yılları arasında sattığı 24 dairenin sorulması üzerine, “Daire sattığım insanların suç kaydının olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Satıldığı tarihte Veysel ŞAHİN'ni tanıyan kimse yoktur. Veysel Şahin hakkında soru sorulacağını hiç düşünmemiştim” dedi.

Veysel Şahin'in illegal işler yaptığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden öğrendiğini söyleyen Erden Timur, “Genelde yıllık 3000-4000 arası daire sattığım için alıcı kişileri tanımam. Emniyetten gelen arkadaşlar bana Veysel ŞAHİN'in yasadışı bahis baronu söylemeleri sebebiyle ismini duydum. 2014-2015 yılında 57 metrekare büyüklüğünde 24 adet daireyi Veysel ŞAHİN'e sattığımı öğrendim. Bu öğrendiğim tarih 2017 yılına denk gelmektedir. Emniyetteki arkadaşlar 2014-2015 yılında Veysel ŞAHİN'in benim projemden ev aldığını söylediler. Veysel'e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim” dedi.

Covid döneminde yükselen enflasyon sebebiyle zor duruma düştüğü için bu süreçte yakınlarından borç aldığını ileri süren Erden Timur, “Eş dosttan ve babamdan altın endeksli 4-5 milyon değerinde para ile yaklaşık 220 kg değerinde fiziki altın aldım. Bu miktar benim şirketimin 1-2 aylık gideri kadardır. Babam saygın bir iş adamıdır yani mal varlığı olan biridir. Ödemeyi de elden şekilde son bir yıl içerisinde babama ödedim. Bu işlemi şahsi hesabımdan altın alarak gerçekleştirdim. Altın alma sebebim hem altın biriktirmek hem babama altın olan borcumu ödemektir. Kuyumcudan aynı zamanda altın borçlandım. Bahse konu para trafiği bundan kaynaklanmaktadır. Buna ilişkin belgeler mevcuttur. Sunmuş olduğum borç protokolleri bundan yaklaşık 1-1.5 yıl önce imzalanmıştır. Protokolün tarihsiz olmasının sebebi ise babamı bu evrakı imzalamaya zorla ikna etmem sebebiyledir. Şu an elimde fiziki altın yoktur. Babama borcum biriktirdiğim ve satın almış olduğum altınlarla ödedim. Yine bu süreç içerisinde şirketten kar dağıtımı şahsıma yaptım” ifadelerini kullandı.

MURAT ÖZKAYA SORULDU

Timur ifadesinde "Murat Özkaya’yı 2018 yılından tanırım. Esas tanışmam 2022 yılında olmuştur. Kendisi bir projemden gayrimenkul satın almak istedi. Şirketimize peşinat ve on adet sıralı çek verdi. 3 ay gayrimenkul seçmekle ilgilendi ancak gayrimenkul seçemeyince daha sonra bir ihtarname ile anlaşmadan döndüğünü belirtti. Ardından şirkete ve şahsıma karşı icra takibi başlattı. Benim adıma icra takibi başlatma nedeni arsanın benim üzerime olmasındandır. Aramızda borç ve sulh protokolü vardır. Ayrıca bu borca ilişkin aramızda 2024 yılında senet yaptık, bu borçları da ödedik. Murat Özkaya bahse konu gayrimenkul ödemelerini hem Metal Oto üzerinden hem de şahsi hesap üzerinden gerçekleştirmiştir" dedi.

İfadenin devamında Timur "2023 yılında ve bundan yaklaşık 5–6 ay önce Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından firmalarım denetlendi. Basit sözleşme maddeleri hataları dışında bir sorun görülmedi. Bununla ilgili bakanlık yazılarımız bulunmaktadır. 2024 yılında şahsi hesabıma yatırılan nakit paralar her ne kadar büyük meblağlar olarak görülse de, aslında şirketin aylık harcaması kadardır. Hesabıma nakit olarak yatırılan paralar, almış olduğum borçlardan kaynaklanmaktadır. Geçmiş dönemde şirketten sadece borç ödemeleri için kâr dağıtımı şeklinde hesabıma para aktarıldı. Ortağı olduğum Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. üzerinden 2024–2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformunda yaklaşık 144 milyon TL civarında yatırım amaçlı token satın aldık. Bu satın alma işleminde herhangi bir kimseyi aracı kılmadık. Her ne kadar kripto varlık platformuna şirket adına göndermiş olduğumuz paranın 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal’da gönderildiği tespit olunmuş ise de, ben bunu hatırlamıyorum. Topal hem müteahhit hem de benim çocukluk arkadaşımdır. Aynı zamanda benim şirketlerimin taşeronluğunu da yapar. Topal’ın firmalarının adı Merkez Girişim ve MTU Gayrimenkul’dür. Topal ile yaklaşık 3–4 yıldır borç alışverişimiz olmuştur. Nef 22 projesi kapsamında dükkanların satış işlemleri Hasan Peker’e aitti. Biz proje sahibi olduğumuz için taşınmaz satış vaadi sözleşmesini biz yapıyorduk, ancak buradan alınacak para bize ait değildi. Volkan Altunbaş isimli şahıs Hasan Peker’e tekne satmış, karşılığında da bu projeden dükkan satın alacaktı. Volkan Altunbaş, tekneyi Hasan Peker’e sattığı dönemde Volkan’ın akrabaları miras sebebiyle mal kaçırıldığından bahisle bu teknenin üzerine tedbir koydurdular. Bundan kaynaklı olarak Hasan Peker bu dükkân satımından tapu devrini bekletti. Bu tedbir kaldırımı yaklaşık 2 yıl sürdü. Tedbir kalktıktan sonra tapunun verilip verilmediğini hatırlamıyorum ancak verilmiş olması gerekir; çünkü bu kez de yerlerin değerinin düştüğünden bahisle tapu iptal ve tescil davası açtı, o davayı da kaybetti" dedi.

Timur şöyle devam etti: “Yasal bahis veya yasa dışı bahis sitelerine üyeliğim yoktur. Herhangi bir şike olayına dahlim veya şahitliğim yoktur. Veysel Şahin'i tanımıyorum. Nitekim daire sattığım insanların suç kaydının olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Satıldığı tarihte Veysel Şahin’i tanıyan kimse yoktur.”

NE OLMUŞTU?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14’ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile bir TFF yöneticisi de gözaltına alınmıştı. Tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın eşi Figen Özkaya, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

6 şüpheli "Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle", 14 futbolcu "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynamakla" suçlanıyor.

BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.

İlk dalgada aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok hakemin de aralarında olduğu kişiler tutuklandı.

İkinci dalgada tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.