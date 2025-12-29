Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan NEF yönetim kurulu başkanı ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve futbolcuların da aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Timur'un Emniyet'teki ifadesi ortaya çıktı. Timur'a yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin ve Eyipspor Başkanı Murat Özkaya ile ilişkisi soruldu.

Timur, Veysel Şahin'e ilişkin şunları söyledi: "Veysel ŞAHİN isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır. Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır.

Veysel Şahin isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Biz de o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) bu durumu bildirdik.

Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi. Ve bize Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri, sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır. Bazı günlerde, günde 100-150 daire sattığımız projelerimizin de olduğu bir dönemdir. Aynı projeden aynı dönemde toplu satış olarak bu satın alımdan daha fazla adette tek seferde gayrimenkul satımı yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de gerekli belgeler avukatlarım dosyaya sunacaktır.

İki günde 490’nın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim bilebilmem mümkün değildir. Bu rakamlar ile ilgili noter belgesini avukatlarım dosyaya sunacaktır. Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi Sabıka kaydı isteme gibi imkanı da yoktur. Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin %62,5 Timur Gayrimenkul A.Ş’ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih Barut isimli şahsa aitti. Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih Barut'un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih BARUT’un geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür.”



Murat Özkaya'yı 2018 yılından beri tanıdığını beyan eden Timur şöyle devam etti:

"Ailecek Pazar kahvaltısı için gittiğimiz bir mekanda ara sıra karşılaşırdım, kendisi ile bu vesileyle tanıştık, 2022 yılına kadar kendisini sadece belirtmiş olduğum bu kahvaltı yerinde gördüm. 2022 yılının başlarında Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk toplantısında gördüm.

Yöneticilik zamanımda da kendisi ile arada sırada görüşürdük, kendisi ile herhangi bir ticari ortaklığım yoktur, 21.07.2023 tarihinde kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak istedi, kendisi satın alım işi ile ilgili bana ve şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi.

Devam eden süreçte beğendiği gayrimenkullerin dışında farklı gayrimenkul seçenekleri istedi, kendilerine birçok farklı gayrimenkul seçeneği sunuldu. Yaklaşık olarak 3 ay bu konu ile ilgili şirketimizin çalışanları ile onların şirketi çalışanları arasında defalarca mailleşmeler ile iletişim sağlandı. Birçok gayrimenkul seçeneğine ilişkin kendileri ekspertiz raporları aldırdılar, birkaç gayrimenkul için bankalara ilaveten de ekspertiz raporları aldırdılar, bu mailleşmeler içerisinde bankacılarda vardır.

Daha sonra bir ihtarname göndererek gayrimenkul alımından vazgeçtiklerini, ödedikleri paraları iadelerini istediler. Bu ihtarnameden birkaç ay sonrada avukat göndererek ödeme emri ile birlikte icra takibi yaptılar, bizde bunun akabinde kendi avukatları ile borç ve sulh protokolü imzaladık.

Ödenmiş olan tutarı yasal faizi, avukat ücretleri ve icra masrafları ile birlikte ödedik, tüm bu işlemlere ilişkin belgeleri eksiksiz olarak avukatlarım dosyaya sunacaktır. Bahsetmiş olduğum bu husus dışında kendisi ile başkaca bir ticari ilişkim olmadı."

NE OLMUŞTU?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14’ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile bir TFF yöneticisi de gözaltına alınmıştı. Tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın eşi Figen Özkaya, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

6 şüpheli "Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle", 14 futbolcu "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynamakla" suçlanıyor.

BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.

İlk dalgada aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok hakemin de aralarında olduğu kişiler tutuklandı.

İkinci dalgada tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.