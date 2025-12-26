Futbolda bahis soruşturması: Erden Timur dahil 29 gözaltı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız da bulunuyor.

Öte yandan bir şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

6 şüpheli "Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle", 14 futbolcu "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynamakla" suçlanıyor.

Gazeteci Dilek Yaman Demir; Erden Timur hakkındaki iddiaların, doğrudan bahis oynama ya da maç ayarlamaya değil, bahisle bağlantılı şüpheli para trafiği ve kara para mevzuatına dayandığını belirtti. İncelenen banka hesaplarında "bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen para giriş-çıkışları, paranın kaynağının gizlenmesi şüphesi ve birbiriyle bağlantılı olağan dışı finansal işlemler tespit edildiği" ileri sürüldü.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERİN LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Futbolda yürütülen “bahis” soruşturmasında üçüncü dalga operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerin listesi de ortaya çıktı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

• Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

• Doğukan Çınar – Futbolcu

• Ergün Nazlı – Futbolcu

• Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

• Furkan Demir – Futbolcu

• Gökhan Payal – Futbolcu

• Hamit Bayraktar – Futbolcu

• Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

• İbrahim Yılmaz – Futbolcu

• İlke Tankul – Futbolcu

• İsmail Karakaş – Futbolcu

• Mert Aktaş – Futbolcu

• Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

• Tufan Kelleci – Futbolcu

• Erden Timur – İş insanı

• Figen Özkaya – Emekli

• Emrah Günaydı – Eski emniyet personeli

• Burak Söyleyen – Restoran müdürü

• Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

• Ecem Alkaş – Yönetici asistanı

• Ecrin Korkmaz – İşsiz

• Esat Bilayak – İşsiz

• Mirza Şerifoğlu – Şirket ortağı

• Enes Bartan – Tutuklu

• Hakan Çakır – Memur

• Serhat Ölmez – Büro işçisi

• Umut Esel – Şirket ortağı

• Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

• Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.”

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından bahis soruşturması başladı.

İlk dalgada aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve birçok hakemin de aralarında olduğu kişiler tutuklandı.

İkinci dalgada tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutuklanan isimler:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

Adli kontrol tedbiri uygulanan isimlerin listesi:

• Ahmet Abdullah Çakmak

• Eren Karadağ

• Uğur Adem Gezer

• Arda Türken

• Muhammed Furkan Özhan

• Yusuf Özdemir

• Ensar Bilir

• Oktay Aydin

• Yücel Gürol

• Abdulsamet Burak

• Cengiz Demir

• Erhan Çelenk

• İsmail Kalburcu

• Salih Malkoçoğlu

• Samet Karabatak

• Tolga Kalender

• Uğur Kaan Yıldız

• Gamze Neli Kaya

• Zorbay Küçük