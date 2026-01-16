Futbolda bahis soruşturması: Eyüpspor Kulübü ve 8 şirkete kayyum atandı

Eyüpspor Kulübüne ve 8 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın şirketlerine TMSF tarafından el konuldu.

Kayyum atanan şirketlerin isimleri:

• Metal Filo Hizmetleri Otomotiv Anonim Şirketi

• Metal Auto Motorlu Araçlar Anonim Şirketi

• Bi Poliçe Sigorta Acenteliği Limited Şirketi

• BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat Limited Şirketi

• Easy Drive Filo Anonim Şirketi

• Metal Oto Ticaret Anonim Şirketi

• Metal Mimarlık Anonim Şirketi

• Metal Havacılık Anonim Şirketi

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, “futbolda bahis” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla 10 Kasım’da tutuklanmıştı. Kulübün Asbaşkanı Fatih Kulaksız da 29 Aralık’ta tutuklanmıştı.