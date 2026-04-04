"Futbolda bahis" soruşturması: İsmail Yüksek hakkında karar

"Futbolda bahis" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, futbolcu İsmail Yüksek hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fenerbahçeli futbolcu Yüksek hakkında takipsizlik kararı verildi.

Savcılık, "6222 sayılı yasaya muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlarından Yüksek hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi.

Kararda, Yüksek'in maçın seyrine doğrudan ya da dolaylı etkisi olacak şekilde bahis yaptığına dair delil bulunmadığı, yasal bahis sitelerinde kupon yaptığına dair veri olmadığı kaydedildi.​​​​​​​