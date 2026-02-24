Futbolda bahis soruşturması yöneticilere uzandı: 4 kişi tutuklandı

‘Futbolda Bahis’ soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Futbolda bahis’ soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

1 FİRARİ ARANIYOR

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Adana Demirspor yöneticileri Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz ve İhsan Çetinkaya,



Ankaragücü yöneticisi Adem Başbilen



Yeni Malatyaspor yöneticisi Ahmet Topdağ



Antalyaspor yöneticileri Tuncay Gülel, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Aytaç Altay ve Bahadır Haktanır



Bodrumspor yetkilisi Caner Tuna



Göztepe yöneticisi Enes Memiş



Giresunspor yöneticileri Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, İbrahim İnaç ve Tahsin Çoban



Konyaspor yöneticileri Hakan Faydasıçok, Yunus Emre Demirkol, Osman Öztürk ve Osman Serper



Alanyaspor yöneticileri Hüsamettin Akyüz ve Hüseyin Gümrükcüler



Denizlispor yöneticileri Hüseyin Sorudak ve Yavuz Cinkaya



Konyaspor yöneticileri Kamil Yücel ve Muhammet Ali Atasever



Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez



Gençlerbirliği yöneticisi Süleyman Yurtseven



Sivasspor yöneticisi Yasin Ocak