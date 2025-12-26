Futbolda bahis soruşturmasında 42 kişi PFDK'ye sevk edildi: AKP Milletvekili Çavuşoğlu'nun kardeşi de aralarında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen, aralarında eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Hayri Çavuşoğlu'nun da bulunduğu 42 temsilcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

TFF, bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen 11'i üst klasman olmak üzere aralarında eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi, UEFA Delegesi ve eski Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu'nun da bulunduğu 42 temsilcinin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Yürütülen soruşturma sürecinde istifa eden 33 temsilci hakkında da bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na başvuruldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir."

SEVK EDİLEN İSİMLER

Üst Klasman Temsilcileri: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren

Klasman Temsilcileri: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntaş, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şerif Akın, Şekip Akın

Yeni Klasman Temsilcileri: Önder Kaldırım, Sait Erden

Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Levent Karabudak, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, Lütfi Öz, Mert Ruhi Elmas

57. MADDE: BAHİS YASAĞI VE DİSİPLİN CEZALARI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi, futbolun bütün aktörleri için bahis yasağını açıkça düzenliyor.

Maddeye göre futbol müsabakaları ve futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine doğrudan ya da dolaylı şekilde bahis oynamak yasak. Aynı şekilde, bahis şirketlerinde görev almak veya menfaat sağlamak da hukuken engelleniyor. Bu yasağa aykırı davranan kişiler, 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kalıyor.

57. madde yalnızca bireyleri değil, kulüpleri de kapsıyor. Lisanssız bahis kuruluşlarının reklamlarının stadyumlarda veya herhangi bir mecrada yapılması kesin biçimde yasaklanıyor. Bu yasağa uyulmaması halinde kulüplere hem ağır para cezaları hem de puan silme yaptırımı uygulanıyor:

• Süper Lig kulüpleri: İlk ihlalde 2,5 milyon TL, ikinci ihlalde 5 milyon TL, üçüncü ihlalde 10 milyon TL ve sonraki her ihlalde 10 milyon TL para cezası ve -3 puan

• 1. Lig kulüpleri: İlk ihlalde 1 milyon TL, ikinci ihlalde 2 milyon TL, üçüncü ihlalde 4 milyon TL ve sonraki her ihlalde 4 milyon TL para cezası ve -3 puan

• 2. ve 3. Lig kulüpleri: İlk ihlalde 250 bin TL, ikinci ihlalde 500 bin TL, üçüncü ihlalde 1 milyon TL ve sonraki her ihlalde 1 milyon TL para cezası ve -3 puan

• Diğer ligler: İlk ihlalde 125 bin TL, ikinci ihlalde 250 bin TL, üçüncü ihlalde 500 bin TL ve sonraki her ihlalde 500 bin TL para cezası ve -3 puan