Futbolda bonservise 1 yılda 8,59 milyar dolar

Spor Servisi

Futbol kulüpleri, 2024’te uluslararası transferler için 8,59 milyar dolar bonservis bedeli ödedi. FIFA’nın Küresel Transfer Raporu’na göre 2024 yılında profesyonel erkek futbolundaki 22 bin 779 futbolcu için harcanan 8,59 milyar dolar, uluslararası transferde en yüksek ikinci bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti. Uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması rekoru ise 2023 yılındaki 9,66 milyar dolar olarak geçerliliğini sürdürdü.

Ayrıca geçen yıl, profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olan 78 bin 742 uluslararası transfer yapıldı. Rapora göre en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, Atletico Madrid’e imza atan Julian Alvarez oldu. Benfica’dan Paris Saint-Germain’e (PSG) giden Gonçalo Ramos ve Lille’den Manchester United’a transfer olan Leny Yoro, listede ilk 3’te yer aldı.

PSG’nin Benfica’dan kadrosuna kattığı Joao Neves ve Barcelona’nın Leipzig’den transfer ettiği Dani Olmo ise söz konusu üç futbolcunun ardından sıralandı. PSG, geçen sene Avrupa’da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar listesinde zirveye yerleşti. Listede Manchester United ikinci, Olimpik Lyon ise üçüncü sırayı aldı.