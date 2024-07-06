Futbolda dolandırıcılık skandalı: Banka yöneticileriyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapılan dava kapsamında yargılanan Seçil Erzan'ın şikayetiyle Denizbank yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Yüksek kar getirili "Fatih Terim Fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin dolandırıldığı iddia edilen skandala ilişkin gelişmeler sürüyor.

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Aykol'un haberine göre, dolandırıcılık davasından yargılanan Denizbank Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan, ifadesinde Denizbank yöneticileri ile ilgili çeşitli suçlamalarda bulunmuştu.

Erzan, Çorlu'daki evinden alınıp Zincirlikuyu'daki Denizbank Genel Müdürlüğü binasında alıkonduğunu ve burada genel müdür Hakan Ateş ve bazı banka yöneticileri tarafından kendisine serum verilerek “bu işi banka dışında yaptığını söylemesi için” baskı yapıldığını iddia etmişti.

Seçil Erzan’ın bu iddiaları üzerine savcılık aralarında genel müdür Hakan Ateş’in de olduğu Denizbank yöneticileri hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' ile 'suçluyu kayırma' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

YÖNETİCİLERİN VE TANIKLARIN İFADELERİ ALINMIŞTI

Savcılık soruşturma kapsamında Seçil Erzan’ın adını verdiği Denizbank yöneticilerinin ve görgü tanıklarının ifadeleri almıştı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma süreci sona erdi.

Soruşturma dosyasında Seçil Erzan tarafından öne sürülen; "Kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu’nun elde edilen mesajlaşmalar ve tanık ifadeleri ile gerçeği yansıtmadığı, Seçil Erzan’ın Çorlu’daki evinden Zincirlikuyu’daki banka binasına kendi isteği ile geldiği,‘Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunun’ işlendiğine dair iddiaları doğrular kesin ve inandırıcı delilin bu aşamada elde edilemediği,‘Suçluyu kayırma suçu’nun ise Seçil Erzan’ın Denizbank yöneticileri tarafından kayrıldığına dair bir eyleme rastlanmadığı" bilgilerine yer verildi.

"YASAL UNSURLAR OLUŞMADI"

Soruşturma sonucunda savcılık; Seçil Erzan’ın Denizbank yöneticilerine yönelik öne sürdüğü suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Ayrıca Savcılık aralarında "Selçuk İnan ve Musa Mert Çetin'in olduğu diğer beş müştekinin "suç delillerini yok etme" ve "suçluyu kayırma" suçlamasına ilişkin de aynı kararı verdi. Takipsizlik kararında suçlamalara ilişkin iddialar dışında deliller bulunmadığı belirtilirken bankanın gerekli bilgilileri raporlarla sunduğu da vurgulandı.