Futbolda dolandırıcılık skandalı: "Bankanın üst düzey yöneticileri Seçil Erzan'a baskı yaptı"

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına açılan fonla futbolcuları ve ünlü isimlerin dolandırıldığı skandalda yeni detaylar ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan fon mağduru Burhan Taşpolat, “Bankanın üst düzey yöneticileri Seçil Erzan’a, paraları dışarıda aldık, sakın şube içerisinde aldığını söyleme” şeklinde baskı yaptığını öne sürdü.

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim adına açılan fonla futbolcuları ve ünlü isimlerin dolandırıldığı skandalda yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Seçil Erzan’ın mağdur ettiği Burhan Taşpolat, Kanal D'de yayımlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ya telefonla bağlanarak yaşadığı mağduriyeti ve bankanın bu olayda izlediği yolu anlattı.

“BANKA MÜDÜRÜ DERDEST EDİLDİ"

Seçil Erzan’ın kendi iradesiyle teslim olacağını ifade eden Taşpolat, “Seçil Erzan kendisi teslim olacakken banka, korumalarıyla birlikte Seçil Erzan’ı derdest etti" dedi.

Taşpolat, “Kanun bankayı da suçlu buluyor. Banka 11 yıl boyunca Seçil Erzan’ı denetlememiş. Bir kere bile kiminle görüşüyorsun, bu paraların kaynağı ne dememiş” ifadelerini kullanarak bankanın da suçlu olduğunu savundu.

Seçil Erzan'ın 7 Nisan’da teslim olacağını ancak banka tarafından 3 gün bpyunca alıkoyup sonrasında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu iddia eden Taşpolat, "Bankanın üst düzey yöneticileri Seçil Erzan’a, paraları dışarıda aldık, sakın şube içerisinde aldığını söyleme” şeklinde baskı yaptığını ifade etti.

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Seçil Erzan, 11 Nisan 2023’de ve 3 Mayıs 2023’de savcılığa verdiği ifadelerinde, "Burhan Taşpolat'dan hatırladığım kadarıyla 200 bin dolar aldım. Burhan amca fon adı altında ikna ettiğim şahıslardandır. Ondan aldığım parayı ilk başta küçük bir ödeme yaparak fon getirisi diye vermiştim. Sonrasında hiçbir ödeme yapmadım, halihazırda tam olarak Burhan Taşpolat'a 250 bin dolar borcum bulunmaktadır. Getirdiği parayı banka içerisinde teslim aldım. Bana kendisi çanta ile getirip odamda teslim etmiştir. Sonrasında da boş çanta ile gitmiştir" demişti.