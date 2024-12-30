Futbolda en çok kazananlar listesinde Suudi rüzgârı

Spor Servisi

Forbes’un açıkladığı listeye göre 2024’ün en çok kazananları listesinde 10 futbolcu yer aldı.

Suudi Arabistan’dan 4 oyuncu, 2024’ün en çok kazanan 10 futbolcusu arasına girdi. İngiltere’den 3, İspanya’dan 2 ve ABD’den bir futbolcu listeye dâhil oldu.

• Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Ronaldo, 2024’te birinci olduğu listedeki en yakın rakibi Arjantinli Lionel Messi’nin iki katından fazla kazandı.

Yıllık kazançta geçen seneki 260 milyon dolarlık kendi rekorunu kıran 39 yaşındaki futbolcu, bu sene gelirini 285 milyon dolara çıkardı.

Saha dışı geliri senelik 65 milyon dolara çıkan Ronaldo, Al Nassr’dan ise bir yıllığına 220 milyon dolar kazandı.

• Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi, 2024’teki 135 milyon dolarlık geliriyle listenin ikinci sırasına yerleşti. Messi 75 milyon dolar kazanç ile saha dışı gelirde lider.

Instagram’da 500 milyonu aşkın takipçisi ve kendi prodüksiyon şirketi bulunan 37 yaşındaki Messi, forma giydiği ABD ekibi Inter Miami’den ise yıllık 60 milyon dolar maaş aldı.

• Neymar (Al Hilal)

Al Hilal’den 80 milyon dolar alan Neymar, saha dışından da 30 milyonluk geliriyle 2024’te 110 milyon dolar kazanca ulaştı.

• Karim Benzema (Al Ittihad)

Karim Benzema, 2024’ün en çok kazanan futbolcuları listesinde 4. sırayı aldı. Al Ittihad’dan 100 milyon dolar maaş alan 36 yaşındaki Benzema, saha dışı geliriyle kazancını 104 milyon dolara çıkardı.

• Kylian Mbappe (R. Madrid)

Kylian Mbappe, futboldan elde ettiği 70 milyon ile saha dışında 20 milyon kazanarak toplam 90 milyon dolarla beşinci oldu.