Futbolda kaos: Adana Demir sahadan çekildi

Spor Servisi

Süper Lig’de Galatasaray’ın Adana Demirspor’u konuk ettiği karşılaşmada Adana temsilcisi sahadan çekildi. 12’nci dakikada Dries Mertens’in düşmesi sonucu hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Alvaro Morata meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcular Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştu ve 2 oyuncu takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istedi.

Adana Demirsporlu futbolcular hakem ile konuştuktan sonra soyunma odasına gitti. Adana Demirspor, Galatasaray’ın Mertens ile kazandığı penaltıya tepki göstermek için sahadan çekilme kararı aldı. Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. İki takım da sahadan ayrıldı. Maçla ilgili karar TFF’den gelecek.