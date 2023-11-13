Futbolda milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla karşılaşacağı özel maç ve 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip bugün saat 12.00'den itibaren Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Seyahat programlarına göre Riva'da toplanacak milli oyuncular, ilk antrenmanını da bugün saat 16.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta, Galler'le de 21 Kasım Salı günü EURO 2024 eleme grubunun son maçında Cardiff'te karşılaşacak.