Futbolda Passolig dönemi sona erdi: Stadyumlara kimlikle girilebilecek

Futbolda yaklaşık 11 sene süren PassoLig dönemi sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, maç biletlerinin TC kimlik kartlarına yüklenebileceği ve kimliklerle stadyumlara giriş yapılabileceği duyuruldu.

Böylece Nisan 2014'ten beri yürürlükte olan PassoLig uygulaması sona erdi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Süper Lig ve 1. Lig'de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarla yaptığı görüşmeler neticesinde, futbolun gerçek sahibi taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir düzenlemeye gitti.

TFF'nin stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiye göre geliştirmesiyle birlikte, 2025-2026 sezonundan itibaren taraftarların çipli T.C. kimlik kartlarına da elektronik bilet yüklemeleri sonrasında stadyumlara girişlerine imkan sağlanacaktır.

Bununla birlikte kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır."

2014'te zorunlu hale getirilen PassoLig, elektronik bilet uygulaması olarak yürürlüğe girmişti. Her taraftar, maçlara girebilmek için kendi adına düzenlenmiş PassoLig kartı almak zorundaydı.