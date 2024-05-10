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Futbolda tarihi gece: Leverkusen yine yenilmedi, 59 yıllık rekoru kırdı

90+7. dakikada bulduğu golle dün akşam oynanan maçta da yenilmeyen Avrupa Ligi finaline yükselen Bayer Leverkusen, Benfica'ya ait olan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı.

Spor
  • 10.05.2024 09:34
  • Giriş: 10.05.2024 09:34
  • Güncelleme: 10.05.2024 09:45
Kaynak: Haber Merkezi
Futbolda tarihi gece: Leverkusen yine yenilmedi, 59 yıllık rekoru kırdı
Fotoğraf: DepoPhotos

Sezonun en başarılı takımlarından Bayer Leverkusen, dün akşam 90+7. dakikada mağlubiyetten kurtuldu ve 59 yıldır Benfica'ya ait olan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde deplasmanda 2-0 yendiği Roma'yı kendi sahasında konuk eden Bayer Leverkusen, Leandro Paredes'in 43. ve 66. dakikalarda kaydettiği penaltı golleriyle 2-0 geriye düştü. 

83. dakikada Gianluca Mancini'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yapan Bundesliga şampiyonu, 90+7. dakikada Josip Stanisic'in golüyle sahadan 2-2 berabere ayrılarak adını finale yazdırdı.

Leverkusen bu sonuçla bu sezonun başından beri sürdürdüğü namağlup unvanını korudu ve Avrupa'da Benfica'ya ait 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı. 

Benfica, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde 48 maç üst üste kaybetmemişti. 

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