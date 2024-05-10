Futbolda tarihi gece: Leverkusen yine yenilmedi, 59 yıllık rekoru kırdı

90+7. dakikada bulduğu golle dün akşam oynanan maçta da yenilmeyen Avrupa Ligi finaline yükselen Bayer Leverkusen, Benfica'ya ait olan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sezonun en başarılı takımlarından Bayer Leverkusen, dün akşam 90+7. dakikada mağlubiyetten kurtuldu ve 59 yıldır Benfica'ya ait olan 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde deplasmanda 2-0 yendiği Roma'yı kendi sahasında konuk eden Bayer Leverkusen, Leandro Paredes'in 43. ve 66. dakikalarda kaydettiği penaltı golleriyle 2-0 geriye düştü.

83. dakikada Gianluca Mancini'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yapan Bundesliga şampiyonu, 90+7. dakikada Josip Stanisic'in golüyle sahadan 2-2 berabere ayrılarak adını finale yazdırdı.

Leverkusen bu sonuçla bu sezonun başından beri sürdürdüğü namağlup unvanını korudu ve Avrupa'da Benfica'ya ait 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı.

Benfica, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde 48 maç üst üste kaybetmemişti.