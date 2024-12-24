Futbolda VAR ne demek? VAR açılımı nedir? Var hangi durumlarda devreye girer?

Video Yardımcı Hakem (VAR), futbol dünyasında hakem kararlarının doğruluğunu artırmak için kullanılan bir teknolojidir. FIFA tarafından geliştirilen bu sistem, 2018 Dünya Kupası'ndan bu yana birçok ligde ve turnuvada aktif olarak kullanılmaktadır. "VAR nedir?" sorusuna en basit yanıt; hakemin saha içindeki kararlarına yardımcı olan bir video analiz sistemidir. VAR teknolojisi, futbolun adalet anlayışını güçlendirmek ve kritik pozisyonlarda doğru kararlar alınmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

VAR NASIL ÇALIŞIR?

VAR sistemi, sahadaki hakem ile VAR odasında bulunan yardımcı hakemler arasındaki iletişime dayanır. VAR odası, maç sırasında farklı açılardan görüntüleri anında analiz ederek hakeme bilgi sağlar. Özellikle ofsayt, penaltı, kırmızı kart gibi pozisyonlarda VAR devreye girer. Hakem, şüpheli bir durumda sahadaki ekran üzerinden pozisyonu tekrar izleyebilir ve kararını revize edebilir. Bu, futbolseverlerin en çok sorduğu "VAR nasıl çalışır?" sorusunun da net bir cevabıdır.

VAR SİSTEMİ HANGİ DURUMLARDA DEVREYE GİRER?

VAR, sadece belirli durumlar için kullanılabilir. Bu durumlar FIFA tarafından açıkça belirtilmiştir:

Gol ve gol iptali: Ofsayt, faul ya da topun oyun dışında olup olmadığını kontrol eder.

Ofsayt, faul ya da topun oyun dışında olup olmadığını kontrol eder. Penaltı kararları: Hakemin yanlış veya eksik değerlendirmelerini düzeltir.

Hakemin yanlış veya eksik değerlendirmelerini düzeltir. Doğrudan kırmızı kart: Şiddetli hareketler ve ciddi fauller için değerlendirme yapılır.

Şiddetli hareketler ve ciddi fauller için değerlendirme yapılır. Oyuncu kimliği karışıklığı: Yanlış oyuncuya ceza verilmesini önler.

Bu kurallar, "VAR sistemi kuralları nelerdir?" sorusuna detaylı bir yanıt sunar.