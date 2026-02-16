Futbolda yapay zekâ tartışması: Teknik direktör ChatGPT ile mi takım yönetti?

Yapay zekânın futbola etkisi tartışılırken, FK Soçi’nin eski genel direktörünün Robert Moreno hakkında ortaya attığı ChatGPT iddiası gündem yarattı. İspanyol teknik adam suçlamaları reddetti.

Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zekâ, bu kez futbol dünyasında tartışma konusu oldu.

Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçi’nin eski genel direktörü Andrey Orlov, kulübün eski teknik direktörü Robert Moreno’nun sportif kararlarını yapay zekâ yardımıyla aldığı iddiasını gündeme taşıdı.

Hayatın birçok alanında “cepteki asistan” rolü üstlenen yapay zekâ, bilgiye hızlı erişim sağlaması ve veriyi karar alma süreçlerinin parçası haline getirmesiyle iş yapış biçimlerini dönüştürdü. Bu dönüşüm, futbol gibi insan faktörünün belirleyici olduğu alanlarda etik tartışmaları da beraberinde getirdi.

"EKSİKSİZ UYGULUYOR"

Rus basınında yer alan haberlere göre Orlov, Moreno’nun takım yönetiminde yapay zekâdan yoğun biçimde faydalandığını öne sürdü.

İddialara göre İspanyol teknik adam, antrenman programları, seyahat planlaması, oyuncuların uyku düzeni, maç stratejileri, kadro tercihleri ve transfer süreçlerinde yapay zekâya danıştı. Orlov, bazı konularda bu önerilerin “eksiksiz uygulandığını” savundu.

MORENO: “SPORTİF KARARLARI BEN ALDIM”

İddialar üzerine açıklama yapan Robert Moreno, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Kulüpten ayrıldığı dönemde Orlov’un artık FK Soçi’de görev yapmadığını hatırlatan İspanyol teknik adam, “Maçlara hazırlanırken, ilk 11’i belirlerken ya da oyuncu seçimi yaparken hiçbir zaman ChatGPT veya başka bir yapay zeka aracı kullanmadım” ifadelerini kullandı.

Modern futbolun gereği olarak performans yazılımları, video analizleri ve veri taraması kullandıklarını belirten Moreno, buna karşın “sportif ve insani tüm kararların” kendisi ve teknik ekibi tarafından alındığını vurguladı.

Ayrılığın yapay zekâ kullanımıyla ilişkilendirilmediğini söyleyen Moreno, sürecin karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini dile getirdi.

İddiaların geçmişte yaşanan mesleki görüş ayrılıklarından kaynaklandığını savunan Moreno, bu açıklamaların çalışma gerçekliğini yansıtmadığını ifade etti.

“TEKNOLOJİ DESTEK OLMALI AMA YERİNİ ALMAMALI”

Yapay zekânın futboldaki yeriyle ilgili değerlendirmede bulunan Moreno, “Teknolojinin insan yeteneğine destek olması gerektiğine inanıyorum. Asla onun yerini almamalı. Yenilik, ancak liderin tecrübesine ve grubun sezgisine hizmet ettiği ölçüde değerlidir.” dedi.

Öte yandan FK Soçi kulübü, konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi. Moreno, kariyerinde daha önce İspanya Milli Takımı, Monaco ve Granada’da da görev yapmıştı.