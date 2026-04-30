Futbolda yeni kural: FIFA çalışmalara başladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), maliyetlerin artması ve kulüplerin yeterli sermayeye ulaşamaması nedeniyle harekete geçti.

Gianni Infantino başkanlığındaki FIFA, Kanada'nın Vancouver şehrindeki toplantıda, 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak yeni kurallar onaylanırken; maliyetleri azaltmak ve kulüplerin oyuncu yetiştirmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir kural için de harekete geçti.

İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre; Kanada'da toplanan FIFA Konseyi, kulüplerin "ilk 11'de altyapıdan mutlaka bir oyuncu oynatmasını zorunlu kılacak" bir kuralı tartıştı. Kulüp ve milli takımları kapsayacak bu kural, 2027 yılında FIFA toplantısında yetkililere sunulacak.