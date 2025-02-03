Futbolu bıraktı, atletizmde 2 yılda iki kez Türkiye şampiyonu oldu

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de 2 yıl önce futbolu bırakarak atletizme başlayan 16 yaşındaki Deniz Kandöker, 3 adım ve uzun atlamada Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

İlkokulda kick boks yaparak sporculuk hayatına başlayan Kandöker, sonraki yıllarda hentbol ve futbol oynadı.

Profesyonel bir futbol takımında forma giymeyi hayal ederken beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda atletizm antrenörü olan Cemal Koşmaz'la tanışan Kandöker, antrenörünün ısrarı ve yönlendirmesiyle 14 yaşında atletizme başladı.

Bu branşta kısa sürede kendini gösteren ve henüz üçüncü ayındayken Türkiye Şampiyonası'na katılmayı başaran Kandöker, 7 ay sonra da uzun atlamada şampiyon oldu.

Son olarak 18-19 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada ikinci, 3 adım atlama da ise Türkiye şampiyonu olan milli atlet Kandöker, bu ay Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Milli sporcu Deniz Kandöker, AA muhabirine, geç sayılabilecek bir yaşta futbolu bırakarak, 14 yaşında atletizme yöneldiğini söyledi.

Sporu çok sevdiğini ve çocukluğundan itibaren birçok branşta faaliyet gösterdiğini anlatan Kandöker, "İlkokulda kick boks ile spora başladım. Sonra bir dönem hentbol oynadım ve sporculuk kariyerime futbolcu olarak devam ederken Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi'ndeki beden eğitim öğretmenimin 9. sınıfta beni keşfetmesiyle atletizme başladım." dedi.

- "Hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak"

Atletizme kısa sürede adapte olup madalyalar kazandığını, şimdiki hedefinin ise milli formayla uluslararası şampiyonalarda kürsüye çıkmak olduğunu ifade eden Kandöker, şunları kaydetti:

"Atletizme geç başladım ama açıkçası ben de bu kadar hızlı gelişeceğimi beklemiyordum. Daha üçüncü ayımdayken Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Uzun atlama ve 200 metrede Türkiye dördüncüsü oldum. 4x200'de takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. Asıl gelişimim bu başarılardan sonra oldu. Bu branşı ciddiye alıp atlezimde bir yerlere gelmek istedim. Yedinci ayımda uzun atlamada Türkiye şampiyonu oldum. Son olarak 18-19 Ocak'ta yapılan 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlamada ikinci, 3 adım atlamada ise birincilik elde ettim. Bu sonuçla şubatta Bulgaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Bu turnuvada madalya almayı hedefliyorum. Sonraki hedefim, temmuzda Macaristan'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak."