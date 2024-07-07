Futbolun zarif yüzü: Toni Kroos

Alman futbolcu Toni Kroos, sinema dünyasında İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in sessiz filmlerindeki gösterişsiz ama bir o kadar da eşsiz ve zarif performansına benzer bir futbol kariyeri geçirdi.

Başta Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi olmak üzere sansasyonel oyuncuların damga vurduğu futbol dünyasında mütevazı şekilde sessiz sedasız rekorlar kırıp şampiyonluklar yaşayan Kroos, adını unutulmazlar arasına yazdırmayı başardı.

Yeşil sahalarda pas hatası yapması, deyim yerindeyse ender doğa olaylarından biri olarak görülen Kroos, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından futbol kariyerine son verdi.

Almanya Milli Takımı ile çeyrek final gördüğü EURO 2024'te İspanya'ya karşı yeşil sahalara son kez profesyonel futbolcu olarak ayak basan ve ardında başarı hikayeleriyle dolu bir kariyer bırakan 34 yaşındaki Kroos, taraftarlar tarafından ayakta alkışlanarak uğurlandı.