G20, Trump’a meydan okumaya dönüştü: ABD’ye ihtiyaç yok

Dış Haberler

ABD’nin giderek saldırganlaşan emperyalizmine karşı ev sahibi Güney Afrika’nın bir “meydan okumaya” dönüştürdüğü G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Washington’ın boykotu ve tüm sabotaj girişimlerine rağmen zirveye, Amerikan emperyalizminin merkezinde olduğu sorunlara yönelik alınan kararlar damgasını vurdu. Johannesburg’da hafta sonu düzenlenen zirvede iklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına daha adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen değerin yerel ekonomilerde tutulması gibi Küresel Güney’in başlıca sorunları masaya yatırıldı.

WASHIGTON’IN İTİRAZLARI

Johannesburg’daki zirvenin en önemli olaylarından biri ABD’nin itirazına karşı sonuç bildirisinin liderler tarafından kabul edilmesi oldu. Sonuç bildirisinde, küresel çatışmaların sona erdirilmesi, iklim finansmanının artırılması ve Afrika’nın kalkınma önceliklerinin küresel gündemin merkezine alınmasına vurgu yapıldı. Bildiride, Filistin’in diğer çatışmalarla birlikte ilk kez aynı çerçevede anıldığı dikkati çekti ve Paris Anlaşması hedefleri ile gelişmekte olan ülkelere yönelik trilyon dolarlık iklim finansmanı ihtiyacı yeniden teyit edildi.

TIRMANAN GERİLİM

Güney Afrika’da “beyazlara yönelik ırkçılığı” öne süren Trump, zirveye temsilci yollamamıştı. Washington ayrıca, Güney Afrika’nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz ederken, sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıktı.

Öte yandan Güney Afrika, Oval Ofis’te ikinci dönemine başladığı ocak ayından bu yana Trump’ın hedefinde. Başta 2023 yılında Filistin’deki savaş suçlarına yönelik İsrail’e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) açtığı dava olmak üzere tırmanan gerilim, geçen ay ABD’nin zirveye katılmama kararıyla doruk noktasına ulaştı.

ÇOK KUTUPLULUK VURGUSU

Zirvenin kapanış oturumunda konuşan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD’nin itirazlarına rağmen zirvenin ilk günü kabul edilen sonuç bildirisinin “çok kutupluluğa bağlılığı gösterdiğini, üyelerin ortak amaçlarının anlaşmazlıklarından daha büyük olduğunu yansıttığını” söyledi.

Ramaphosa, bir sonraki dönem başkanlığının ABD’ye geçtiğine işaret ederken liderlere “gösterilen birlik ruhunu koruma çağrısı” yaptı. Ramaphosa, Güney Afrika’nın dönem başkanlığını, Afrika ve Küresel Güney’in önceliklerini G20 gündeminin merkezine yerleştirmek için kullandığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Ignacio “Lula” da Silva ise G20 ve ülkesinde düzenlenen COP30 iklim zirvelerinin, Trump’ın tüm çabalarına rağmen “çok taraflılığın hala çok canlı olduğunu ve kazanacağını” söyledi. ABD’nin zirvede olmamasının “çok bir önemi olmadığını” kaydeden Lula, “G20 güçlü. Yapmamız gereken aldığımız kararları hayata geçirmek” diye konuştu.

ADİL DÜNYA ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanı Li Qiang da G20 ülkelerinin çok taraflılığı savunma konusunda öncülük etmesi gerektiğini vurgulayarak, ticaret alanındaki anlaşmazlıklar ve cepheleşmelere karşı serbest ticareti ve açık dünya ekonomisini koruma çağrısında bulundu. Qiang, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumların reforme edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin sesinin artırılarak daha adil ve açık bir uluslararası ekonomik düzenin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, 18 Kasım’da yaptığı açıklamada G20 platformunun mevcut küresel konjonktürdeki önemine değinerek “zirvenin dünyanın Washington ile veya Washington olmadan da hareket edebileceğine dair net bir sinyal vermesi gerektiğini” söylemişti.

“Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla Afrika kıtasında ilk kez düzenlenen zirveye dünyanın en büyük ekonomilerinin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin de olduğu 19 ülke ile Avrupa Birliği (AB) katıldı. Bu yıl 1,3 milyar nüfusu temsil eden Afrika Birliği (AfB) ilk kez üye olarak zirvede yer aldı. G7’nin aksine gelişmekte olan ülkeleri de içeren G20, dünya GSYİH’sinin yüzde 85’ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor.