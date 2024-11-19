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G20’de ultra zengine vergi gündemde

Dünya
  • 19.11.2024 05:00
  • Giriş: 19.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 19.11.2024 05:00
G20’de ultra zengine vergi gündemde
Fotoğraf: AFP

Dış Haberler

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini 18-19 Kasım’da “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” teması altında bir araya getiren G20 zirvesi, Brezilya’nın Rio De Janerio kentinde başladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın ev sahipliği yaptığı zirvenin ana gündem maddesi, ultra zengin milyarderleri vergilendirmek olacak.

Ultra zenginlerin yıllık gelirlerinin yanı sıra toplam servetlerinden yıllık yüzde 2 vergi alınmasını öngören plana dair, Temmuz 2024’teki G20 Maliye Bakanları toplantısında ilerleme kaydedilmişti. Ancak başta ABD ve Almanya olmak üzere birçok ülke plana itiraz etmişti.

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