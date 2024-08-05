G7 ülkelerinden Ortadoğu mesajı: "Misilleme şiddetinden kaçının"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İran'ın 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabileceğini söylediği görüşme sonrası ortak basın açıklaması yayınlayan G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Ortadoğu’da artan gerilimden derin endişe duyduklarını bildirdi.

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Orta Doğu'da artan gerilimden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Ortadoğu'da, bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleme tehdidinde olan artan gerginlik seviyesinden derin endişe duyduğumuzu bildiriyoruz" ifadesine yer verildi.

HİÇBİR ÜLKENİN KAZANÇLI ÇIKMAYACAĞI VURGULANDI

Tarafların "misilleme şiddetinin şu anki yıkıcı döngüsünü sürdürmekten sakınmaya" çağrıldığı açıklamada, hiçbir ülke ya da ulusun Ortadoğu'da gerilimin daha da tırmandırılmasından kazançlı çıkmayacağı vurgulandı.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Haniye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 583 Filistinli öldü, 91 bin 398 kişi yaralandı.