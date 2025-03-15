G7 ülkelerinden Rusya'ya ateşkes teklifini kabul etmesi çağrısı

ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin dışişleri bakanları, Rusya'ya Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için Suudi Arabistan'da görüşülen teklifi kabul etmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili ülkeler tarafından yapılan ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Moskova'ya Suudi Arabistan'da görüşülen ateşkes teklifini kabul etmesi çağrısı yapılarak G7 ülkelerinin ateşkesin sağlanmaması halinde Rusya'ya daha fazla yaptırım getirilmesi ve Kiev'e ek destek sağlanması konusunu görüştükleri bildirildi.

Kiev'in "yeni saldırganlıklara karşı caydırıcı olabilmesi ve savunma yapabilmesi için" ateşkesin güvenilir güvenlik düzenlemelerini barındırması gerektiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek üzere ekonomik ve insani yardım desteğinin koordinesinin sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, Kuzey Kore ve İran'ın Moskova'ya askeri yardımı ile "Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasında belirleyici rol oynayan" Çin'in bu ülkeye silah sağlaması kınanarak G7 ülkelerinin bu konuda üçüncü ülkelere karşı "harekete geçmeye devam etme niyetinde" olduğu belirtildi.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması istenen açıklamada, Gazze'ye insani yardımın engellenmeden yeniden başlatılmasının ve kalıcı ateşkesin desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da artan gerginlik ve çatışmalardan dolayı "ciddi endişe" duyulduğu belirtilerek gerilimin azaltılması için çağrı yapıldı.

Hamas'ın gelecekte "Gazze'de herhangi bir rol oynamaması" gerektiği savunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası çabalarının temeli olarak Arap Planı konusunda Arap ülkeleriyle görüşmeye hazır olunduğu mesajı verildi.