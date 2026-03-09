G7 ülkelerinin maliye bakanları toplanıyor: Rezervlerden ortak petrol salımı gündemde

G7 maliye bakanları, pazartesi günü (bugün) yapılacak toplantıda acil rezervlerden ortak petrol salımını ele alacak. Girişime ABD’nin de aralarında olduğu üç ülke destek veriyor.

G7 maliye bakanları, bugün acil olarak toplanma kararı aldı. Toplantıda acil petrol rezervlerinden ortak salım seçeneğini masaya yatıracak. Plan Uluslararası Enerji Ajansı’nın eşgüdümünde değerlendiriliyor.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, aralarında ABD’nin de bulunduğu üç G7 ülkesinin bu adıma destek verdiği belirtildi.

Ortak petrol salımının, enerji piyasalarında yaşanan baskıyı hafifletmek ve olası arz sorunlarına karşı önlem almak amacıyla gündeme geldiği ifade edildi.

Toplantının, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliğin arttığı bir dönemde yapılacak olması dikkat çekiyor.

G7 ülkelerinin atacağı ortak adımın, petrol fiyatları ve enerji arz güvenliği açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.