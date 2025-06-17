G7’de birlik yok

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Dünyanın en büyük yedi ekonomisini bir araya getiren G7 Zirvesi İsrail ve İran arasında tırmanan kriz ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşının gölgesinde Kanada'da toplandı. Euronews'teki habere göre Kananaskis kentindeki zirve liderlerin Trump'ı gümrük vergisi uygulamaktan vazgeçirmek için çabalaması nedeniyle bir birlik gösterisinden ziyade bir dizi ikili görüşmeye dönüştü.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 blokunun zirvesinden Ukrayna ve İsrail'e destek çıktı.

G7'nin bir parçası olmayan ancak Carney tarafından zirveye davet edilen liderler arasında Hindistan, Ukrayna, Brezilya, Güney Afrika, Güney Kore, Avustralya, Meksika ve BAE devlet başkanları da yer aldı.

GÜÇ YOLUYLA BARIŞ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmeler öncesinde, "Güç yoluyla barışa ulaşmak için Rusya'ya daha fazla baskı yapmalıyız" dedi.

Zirvenin ev sahibi Kanada Başbakanı Mark Carney, toplantının sonunda ortak bir açıklama ya da bildiri yayınlama şeklindeki geleneksel uygulamadan vazgeçmeye karar verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra diğer dünya liderleriyle krizi yatıştırma çabalarını görüştüğünü ifade etti.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump damga vurdu. Kanada'yı 51'inci eyalet yapma ve Grönland'ı ele geçirme yönündeki kışkırtıcı tehditler zirveyi gölgelerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron pazar günü Kanada'ya giderken sembolik bir mola için Grönland'ı ziyaret etti. Macron, Grönland'ın "satılamayacağı" ve "alınamayacağı" uyarısında bulundu.

Zirveye katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, geçen aylarda Beyaz Saray'da yaşanan skandal görüşmenin ardından Trump ile bir kez daha bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da zirve öncesinde Ottawa'da Carney ile bir araya geldi. Bu 8 yıl aradan sonra bir İngiliz başbakanı tarafından Kanada'ya yapılan ilk ziyaret oldu.