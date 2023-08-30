Gabon'da askeri darbe girişimi: Bir grup asker seçimlerin iptal edildiğini duyurdu

Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Nijer'in ardından bir başka Afrika ülkesi Gabon'dan da darbe girişimi haberi geldi.

Uluslararası ajanslara göre bir grup askeri yetkili Gabon'da yönetimi ele geçirdiğini açıkladı. Orta Afrika ülkesinin başkenti Librevil'de silah seslerinin yükseldiği belirtiliyor.

Reuters'ta yer alan habere göre; Bir grup üst düzey Gabonlu subay Çarşamba günü erken saatlerde ulusal televizyona çıkarak, devlet seçim kurumunun Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'nın üçüncü dönemi de kazandığını açıklamasının ardından iktidarı ele geçirdiklerini söyledi.

Gabon 24 televizyon kanalına çıkan subaylar, Orta Afrika ülkesindeki tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiklerini söyledi. Subaylar, seçim sonuçlarının iptal edildiğini, tüm sınırların bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını ve devlet kurumlarının feshedildiğini söyledi.

Subaylar, "Gabon halkı adına ... mevcut rejime son vererek barışı korumaya karar verdik" dedi.

Reuters muhabiri, televizyon programının ardından başkent Libreville'de yüksek sesle silah seslerinin duyulduğunu belirtti.