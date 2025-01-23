Gabon'da cumhurbaşkanı seçimi için tarih açıklandı
Gabon Enerji Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Seraphin Akure-Davai, 12 Nisan 2025’te cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Gabon’da geçici hükümet, 12 Nisan’da cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasına karar verdi.
Gabon Enerji Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Seraphin Akure-Davain, yaptığı açıklamada, 12 Nisan 2025’te cumhurbaşkanlığı için seçim yapılmasına karar verildiğini duyurdu.
Davain, seçimlerin şeffaf ve demokratik bir şekilde düzenleneceğini belirtti.
Ülkede şimdiye kadar resmi veya sözlü olarak hiçbir kimse cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklamadı.