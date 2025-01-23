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Gabon'da cumhurbaşkanı seçimi için tarih açıklandı

Gabon Enerji Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Seraphin Akure-Davai, 12 Nisan 2025’te cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Dünya
  • 23.01.2025 15:43
  • Giriş: 23.01.2025 15:43
  • Güncelleme: 23.01.2025 15:52
Kaynak: AA
Gabon'da cumhurbaşkanı seçimi için tarih açıklandı
Fotoğraf: AA

Gabon’da geçici hükümet, 12 Nisan’da cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasına karar verdi.

Gabon Enerji Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Seraphin Akure-Davain, yaptığı açıklamada, 12 Nisan 2025’te cumhurbaşkanlığı için seçim yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Davain, seçimlerin şeffaf ve demokratik bir şekilde düzenleneceğini belirtti.

Ülkede şimdiye kadar resmi veya sözlü olarak hiçbir kimse cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklamadı.

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