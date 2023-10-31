Gabon'da darbeden 2 ay sonra Parlamento görevine yeniden başladı

Afrika ülkesi Gabon'da, 30 Ağustos'ta yapılan askeri darbeden sonra Parlamento'nun göreve yeniden başladığı belirtildi.

Afrika'da yayın yapan Fransız kamu radyosu RFI'nin haberine göre, dün milletvekili ve senatörler, Gabon'da Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı General Brice Oligui Nguema liderliğinde, darbeyle askıya alınan Parlamento'nun açılışını yaptı.

Nguema, darbeden iki ay sonra düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen Parlamento'ya 98 milletvekili ile 70 senatör atadı.

Senato Başkanlığı görevine devrik lider Ali Bongo Ondimba'nın muhalifi Paulette Missambo getirildi.

Ülkede geçiş dönemi boyunca görev yapacak Parlamento'nun görev süresinin ne kadar olacağı henüz bilinmiyor.

Darbeyle birlikte ülkede, yolsuzlukla mücadele kapsamında, aralarında devrik Cumhurbaşkanı Bongo'nun eşi Sylvia Bongo Ondimba Valentin ve oğlu Nureddin Bongo'nun da olduğu birçok üst düzey yönetici tutuklanmıştı.

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Devrik lider Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.