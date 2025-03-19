Gabonlu Dina davası İstinaf’ta

Gabonlu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın, Karabük’te şüpheli ölümüne ilişkin davada, sanık Dursun Acar’ın beraat etmesi kararını Dina’nın ailesinin avukatları istinafa taşıdı.

Savcılığın, "cinsel saldırı" ve "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını istediği davanın tek sanığının beraatına karar veren mahkemenin, Dina’yı takip eden sanığın "merak saikiyle maktulün arkasından gittiği" yönündeki savunmasına itibar etmesi dikkat çekti.