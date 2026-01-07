Gabriel Paulista'nın yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş, 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista’nın ailevi nedenlerle takımdan ayrılmak istediğini ve bu talebin olumlu karşılandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Paulista’nın yönetim kurulu ve teknik heyete ilettiği isteğin, kulübün menfaatleri ile futbolcunun huzur ve mutluluğu gözetilerek değerlendirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, talebi kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.”

CORINTHIANS İDDİASI GÜÇLENİYOR

Brezilya basınından Globo’nun haberine göre, Beşiktaş’tan ayrılan deneyimli savunmacı, çocukluk kulübü Corinthians ile transfer görüşmelerine başladı. Paulista’nın kısa süre içinde Brezilya ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gabriel Paulista’nın daha önce birçok kez Corinthians forması giymek istediğini dile getirdiği, sosyal medya hesaplarında da sık sık Corinthians paylaşımları yaptığı biliniyor.

Ancak Corinthians’ın Paulista’yı kadrosuna katabilmesi için önemli bir engel bulunuyor. Brezilya kulübünün, FIFA ve Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından uygulanan oyuncu transfer yasaklarını kaldırması gerekiyor. Corinthians’ın bu süreci hızlandırmak adına son dönemde bir taksiti erken ödediği ifade edildi.

Beşiktaş’ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Gabriel Paulista, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 45 maçta görev yaptı ve bir gol kaydetti.