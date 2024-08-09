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Gabriel Sara, Galatasaray’da ilk maçına çıktı

Galatasaray’ın yeni transferi Gabriel Sara, Hatayspor karşısında sonradan oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Ajans Haberleri
  • 09.08.2024 23:20
  • Giriş: 09.08.2024 23:20
  • Güncelleme: 09.08.2024 23:20
Kaynak: İHA
Gabriel Sara, Galatasaray’da ilk maçına çıktı


Trendyol Süper Lig’in açılış müsabakasında Galatasaray, evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi Norwich City’den transfer ettiği Gabriel Sara da bir ilki yaşadı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 57. dakikasında Kerem Demirbay’ın yerine oyuna dahil oldu. Böylece 25 yaşındaki orta saha, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Taraftarlar da oyuna girdiği esnada tezahüratlarla Sara’ya destekte bulundu.

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